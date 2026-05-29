Berlin'de İsrail protestosuna silahlı müdahale

Almanya’nın başkenti Berlin’de savunma sanayi şirketi Rheinmetall’in tesisleri önünde düzenlenmek istenen protesto, polis müdahalesiyle engellendi. Filistin’e destek veren bir grup aktivistin eylemi sırasında yaşanan sert müdahale, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Olay anına ilişkin görüntülerde polislerin silah çektiği ve aktivistleri araçtan indirdiği anlar yer aldı.

POLİS PROTESTOYA MÜDAHALE ETTİ

İddiaya göre, Berlin’in Wedding semtinde bulunan Rheinmetall tesisinin önüne panelvan araçla gelen iki aktivist, şirketi protesto etmek istedi. Eylem sırasında polis ekipleri bölgeye gelerek aktivistlere müdahale etti.

Görüntülerde polislerin silah doğrultarak aktivistleri araçtan çıkardığı, ardından kişilerin ellerini kaldırmaları istendikten sonra ters kelepçe uygulandığı görüldü.

AKTİVİST GRUPTAN AÇIKLAMA

Kendilerini “şiddetsiz sivil direniş” olarak tanımlayan grup, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, söz konusu eylemin savaş ve silahlanmaya karşı bir protesto olduğunu belirtti.

Açıklamada, Rheinmetall’in üretim faaliyetlerinin bazı askeri sevkiyatlarla ilişkilendirildiği öne sürülerek, şirketin politikalarının protesto edildiği ifade edildi.

EYLEM ÇAĞRISI VE GELECEK PLANLAR

Grup üyeleri, temmuz ayında eylemlerini artıracaklarını ve tesis önündeki faaliyetleri engellemeye yönelik girişimlerde bulunacaklarını duyurdu.

Ayrıca yapılan açıklamalarda, protestoların devam edeceği ve şirketin faaliyetlerine karşı “sivil direniş” çağrısı yapıldığı aktarıldı.

TARTIŞMA YARATAN GÖRÜNTÜLER

Olay sırasında çekilen ve sosyal medyada yayılan görüntüler, polis müdahalesinin sertliği nedeniyle farklı kesimlerden tepkilere neden oldu. Yetkililerden ise konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.