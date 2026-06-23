Bernie Sanders'ten Ben Gvir'e: Savaş suçlusu

İsrail'in Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in "Tüm Lübnan yanmalı" sözlerine tepki yağıyor.

Ben-Gvir'in, Lübnan'da 4 İsrailli askerinin ölümü üzerine sarf ettiği sözlere Avrupa Birliği'nden sonra ABD'li senatörden de tepki geldi.

"SAVAŞ SUÇLUSUNUN AÇIKLAMASI"

ABD'li Demokrat Senatör Bernie Sanders, X hesabından yaptığı açıklamada, Ben-Gvir'in sözlerinin, bir ülkenin kabine üyesinden beklenen "sıradan bir açıklama" olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'in bu açıklaması, bir savaş suçlusunun açıklamasıdır."

Sanders, "ırkçı ve aşırıcı" olarak nitelendirdiği İsrail hükümetinin, "bir kuruş ABD desteğini bile" hak etmediğini vurguladı.

NE OLMUŞTU?

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Lübnan'da saldırılarını ve işgalini sürdüren İsrail askerlerinin Hizbullah saldırısında öldürülmesinin ardından, ABD-İran mutabakatına rağmen "Lübnan'ın yanması" gerektiğini ve "İsrailli bir annenin döktüğü her gözyaşı için 1000 Lübnanlı annenin ağlaması gerektiğini" savunmuştu.