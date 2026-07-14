Beşiktaş, Trossard'ı İstanbul'a getiriyor

Beşiktaş, Leandro Trossard transferini bitiriyor.

Trossard, sağlık kontrolleri ve resmi sözleşme işlemleri için İstanbul'a geliyor.

TRT Spor'un haberine göre 31 yaşındaki Belçikalı futbolcu saat 20.30'da İstanbul'da olacak.

ARSENAL İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

İngiltere ekibi Arsenal'in 18 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro bonus içeren teklifi kabul ettiği belirtiliyor.

Beşiktaş, sağlık kontrollerinin ardından futbolcuya resmi imzayı attıracak.

Trossard ile 3+1 yıllık sözleşme imzalanacak.

BAŞKAN ADALI, HOLLANDA'YA GİDECEK

Slovakya'da sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ın başkanı Serdal Adalı, Trossard transferini bitirmek ve son detayları görüşmek için Beşiktaş Asbaşkan Murat Kılıç ile kamptan ayrılarak Hollanda'nın Maastricht kentine gidecek.

Adalı ve Kılıç'ın Belçikalı futbolcuyla akşam saatlerinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon Arsenal formasıyla 50 maça çıkan Trossard, 8 gol atıp 10 asist kaydetti.

2026 Dünya Kupası'nda Belçika kadrosunda yer aldı.