Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı yıldız futbolculara gelen teklifleri açıkladı

Beşiktaş'ın 2026 yılı 2. olağan divan kurulu toplantısı, Beşiktaş Belediyesi Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti.

Siyah-beyazlı kulübün divan kurulu toplantısında Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, açıklamalarda bulundu.

Adalı, siyah-beyazlı kulübün yeni futbol yapılanmasıyla başarılı bir sezon geçireceklerine inandığını söyledi.

TEKLİF GELEN FUTBOLCULAR VE TRANSFER KARARI

Siyah-beyazlı kulübün başkanı, futbol A takımında transfer geliri elde edilebilecek birçok önemli oyuncu olduğunu vurguladı.

Başkan Adalı, daha sonra futbol takımında teklif gelen isimleri açıkladı.

Transferle ilgili konuşan Adalı, şunları kaydetti:

““İstediğimiz zaman transfer geliri elde edebileceğimiz çok önemli oyuncularımız var. Orkun, Agbadou, Murillo, Oh, Djalo, Cerny, Ndidi… Ve diğer bütün oyuncularımız çok değerli. Hepsinin de piyasası var, hepsine de teklif var ancak bizim oyuncularımızı satmak gibi bir planımız yok. İçlerinde futbol hayatının sonuna gelmiş, üstüne para verilip de gönderilecek bir tane oyuncumuz yok. Biz hala geçmiş dönemlerde getirilen kıyak emeklilik oyuncularının maaşlarını ve fesih bedellerini ödemeye çalışıyoruz.””