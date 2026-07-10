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Beşiktaş bir günde iki hazırlık maçı yaptı

Slovakya'da kamp yapan Beşiktaş, hazırlık maçında Mattersburg'u İlhan Fakılı'nın golüyle 1-0 yendi. Siyah-beyazlılar, günün ikinci hazırlık maçında ise RTS Widzew Lodz'a 2-0 kaybetti.

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Beşiktaş bir günde iki hazırlık maçı yaptı
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Yeni sezon hazırlıklarını Slovakya'da sürdüren Beşiktaş, Pappelstadion'da oynanan özel maçta Mattersburg ile karşı karşıya geldi.

İLK HAZIRLIK MAÇINDA GALİBİYET

Siyah-beyazlılar sahaya; Emir, Kartal Kayra, İlhan, Rıdvan, Cumali, Mustafa Azem, Ali, Fahri Kerem, Ahmet Sami, Asım Efe ve Semih Kılıçsoy ile çıktı.

35'er dakikadan oynanan iki devrelik maçta Beşiktaş, rakibini 1-0 mağlup etti. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 37. dakikada yeni transferlerden İlhan Fakılı attı.

İKİNCİ MAÇTA 2-0'LIK YENİLGİ

Beşiktaş, günün ikinci hazırlık maçında ise RTS Widzew Lodz ile karşılaştı. Siyah-beyazlılar, sahadan 2-0 yenik ayrıldı.

Beşiktaş sahaya; Emre, Ndidi, Uduokhai, Olaitan, Cerny, Taylan, Mustafa Erhan, Djalo, Devrim, Yasin, Kartal ilk 11'iyle çıktı.