İzmir'de motosiklet eğitmeni kazada hayatını kaybetti
İzmir'de kullandığı motosikletin devrilerek bariyere çarpması sonucu ağır yaralanan motosiklet eğitmeni kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
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İzmir'in Aliağa ilçesindeki sürücü kursunda çalışan motosiklet eğitmeni Akif Emre Yavuz'un idaresindeki motosiklet, Kuzey Ege Otoyolu'nda devrilerek bariyere çarptı.
Kazada 24 yaşındaki motosiklet eğitmeni Yavuz, ağır yaralandı.
HASTANEDE CAN VERDİ
İhbar üzerine gelen ambulansla Menemen İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yavuz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)