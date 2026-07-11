Beşiktaş, DaQuan Jeffries'i transfer etti
Beşiktaş, 28 yaşındaki basketbolcu DaQuan Jeffries'i renklerine bağladığını duyurdu.
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Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu DaQuan Jeffries'i kadrosuna kattı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, oyun kurucu ve kısa forvet pozisyonlarında görev yapan 28 yaşındaki basketbolcuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.
OYNADIĞI TAKIMLAR
DaQuan Jeffries, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Sacramento Kings, Houston Rockets, Memphis Grizzlies, New York Knicks ve Charlotte Hornets'ta forma giydi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)