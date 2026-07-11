Hatchback’lerde var, sedanlarda yok: Arka silecek detayının sebebi…

Yağmurlu bir havada trafiğe çıktığınızda, hatchback, SUV veya station wagon araçlarda arka sileceklerin yoğun bir şekilde çalıştığını, ancak sedan araçların arka camının neredeyse tertemiz kaldığını fark etmişsinizdir.

Birçok kişi bunun sadece tasarım veya estetik bir tercih olduğunu düşünse de, işin aslı tamamen aracın aerodinamik yapısıyla ilgilidir.

Rüzgar camı nasıl temizliyor?

Hatchback ve SUV gibi araçlar tasarımları gereği arka kısımlarında bir hava türbülansı oluşturur.

Bu türbülans, yoldan kalkan tozun, çamurun ve su damlacıklarının doğrudan arka cama ve bagaj kapağına yapışmasına neden olur. Bu durum, görüş açısını kapattığı için arka silecek kullanımını zorunlu kılar.

Sedan araçlarda ise durum oldukça farklıdır. Bagajın uzun yapısı ve arka camın açısı, aracın arkasındaki hava akışını farklı yönetir.

Hareket halindeki araçta oluşan rüzgar, camdaki su damlacıklarının tutunmasına izin vermez ve adeta camı süpürür.

Dolayısıyla sedan araçlarda silecek olmaması arka görüş açısında herhangi bir zafiyete yol açmaz; günümüz araçlarında ise bu durum arka görüş kameraları gibi yardımcı sistemlerle zaten desteklenmektedir.