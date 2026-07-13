Beşiktaş, Fenerbahçe'den Oğuz Aydın'ı istedi
Beşiktaş, Fenerbahçe'den Oğuz Aydın'ı resmen istedi. Oğuz Aydın ile ilgili son kararı Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal verecek.
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Beşiktaş'tan transferde dikkat çeken bir hamle geldi.
Fenerbahçe'den Oğuz Aydın ile ilgilenen siyah-beyazlılar, milli futbolcuyu Fenerbahçe'den resmen istedi.
AYRILMAYA SICAK BAKIYOR
A Spor'da yer alan habere göre, milli oyuncunun menajeri, cumartesi günü Avusturya'da Fenerbahçeli yetkililerle görüştü.
A Milli Takım'dan arkadaşı Orkun Kökçü'yle de samimi olduğu bilinen Oğuz Aydın, Fenerbahçe'den ayrılmaya sıcak bakıyor.
SON KARAR KARTAL'DA
Oğuz'la ilgili son kararı, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal verecek.
Fenerbahçe'de Nelson Semedo'nun ayrılık ihtimaline karşı Oğuz Aydın'ı sağ bekte kullanma planı var.
GEÇEN SEZON 4 ASİSTLE OYNADI
Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 39 maçta süre bulan 25 yaşındaki oyuncu, 4 asist yaptı.