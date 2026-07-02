Enflasyon yarın açıklanacak! Memurların maaş zam oranı belli olacak

SSK ve Bağ-Kur'lularla birlikte memurlar, sözleşmeliler ve memur emeklileri açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamlarına odaklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon verilerini yarın (3 Temmuz) saat 10.00'da kamuoyuna duyuracak.

TÜİK'in verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta, bir önceki aya göre yüzde 1,71 artarken ocak-mayıs döneminde de tüketici fiyatlarında yüzde 16,61 artış oldu. Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 11'lik zam oranı aşılırken, enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı.

MEMURLARA SÖZLEŞME ZAMMINA 6 AYLIK ENFLASYON FARKI

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun, 2026-2027'deki memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına zammı da içeren toplu sözleşmeye ilişkin kararı uyarınca, 2026'nın ikinci 6 ayı için belirlenen yüzde 7'ye ilave olarak enflasyon farkı oranında zam yapılacak.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ 6 AYLIK FARK ALACAK

SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını bu yılın ilk 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.

BEKLENTİ YÜZDE 1,04

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziranda TÜFE'nin aylık yüzde 1,04 artacağını tahmin ediyor.

HAZİRAN 2026 ENFLASYON ORANI EKONOMİSTLERİN TAHMİNİ GİBİ YÜZDE 1,04 OLURSA

SSK ve Bağ-Kur (SGK) emeklileri: Yüzde 17,82

Memur ve memur emeklileri: Yüzde 13,58

En düşük emekli maaşı: 23.564,00 TL

En düşük memur emeklisi maaşı: 31 bin 543 TL

En düşük memur maaşı: 70 bin 293 TL

YÜZDE 13,58 ZAMLA YENİ MEMUR MAAŞI HESAPLAMASI

ÜNVAN-2026 OCAK MAAŞI-2016 TEMMUZ MAAŞI

Şube Müdürü (1/4): 94 bin 384 TL - 107 bin 204 TL

Memur (9/1): 64 bin 397 TL - 73 bin 141 TL

Uzman Öğretmen (1/4): 81 bin 219 TL - 92 bin 247 TL

Öğretmen (1/4): 73 bin 368 TL - 83 bin 331 TL

Başkomiser (3/1): 89 bin 214 TL - 101 bin 326 TL

Polis Memuru (8/1): 81 bin 617 TL - 92 bin 699 TL

Uzman Doktor (1/4): 150 bin 426 TL - 170 bin 854 TL

Hemşire (5/1): 74 bin 770 TL - 84 bin 924 TL

Mühendis (1/4): 96 bin 211 TL - 109 bin 276 TL

Teknisyen (11/1): 66 bin 870 TL - 75 bin 952 TL

Profesör (1/4): 135 bin 89 TL - 153 bin 434 TL

Araştırma Görevlisi (7/1): 90 bin 568 TL - 102 bin 866 TL

Vaiz (1/4): 76 bin 653 TL - 87 bin 61 TL

Avukat (1/4): 90 bin TL - 102 bin 222 TL

HAZİRAN 2026 ENFLASYON ORANI YÜZDE 1 OLURSA

SSK ve Bağ-Kur (SGK) emeklileri: Yüzde 17,77

Memur ve Memur Emeklileri: Yüzde 13,53

En düşük emekli maaşı: 23 bin 554 TL

En düşük memur emeklisi maaşı: 31 bin 530 TL

En düşük memur maaşı: 70 bin 264 TL

YÜZDE 13,53 ZAMLA YENİ MEMUR MAAŞI HESAPLAMASI

ÜNVAN-2026 OCAK MAAŞI-2016 TEMMUZ MAAŞI

Şube Müdürü (1/4): 94 bin 384 TL - 107 bin 157 TL

Memur (9/1): 64 bin 397 TL - 73 bin 109 TL

Uzman Öğretmen (1/4): 81 bin 219 TL - 92 bin 206 TL

Öğretmen (1/4): 73 bin 368 TL - 83 bin 294 TL

Başkomiser (3/1): 89 bin 214 TL - 101 bin 281 TL

Polis Memuru (8/1): 81 bin 617 TL - 92 bin 658 TL

Uzman Doktor (1/4): 150 bin 426 TL - 170 bin 779 TL

Hemşire (5/1): 74 bin 770 TL - 84 bin 887 TL

Mühendis (1/4): 96 bin 211 TL - 109 bin 228 TL

Teknisyen (11/1): 66 bin 870 TL - 75 bin 919 TL

Profesör (1/4): 135 bin 89 TL - 153 bin 366 TL

Araştırma Görevlisi (7/1): 90 bin 568 TL - 102 bin 820 TL

Vaiz (1/4): 76 bin 653 TL - 87 bin 23 TL

Avukat (1/4): 90 bin TL - 102 bin 177 TL

HAZİRAN 2026 ENFLASYON ORANI GEÇEN YILDAKİ GİBİ YÜZDE 1,37 OLURSA

SSK ve Bağ-Kur (SGK) emeklileri: Yüzde 18,20

Memur ve Memur emeklileri: Yüzde 13,94

En düşük emekli maaşı: 23 bin 640 TL

En düşük memur emeklisi maaşı: 31 bin 643 TL

En düşük memur maaşı: 70 bin 517 TL

YÜZDE 13,94 ZAMLA YENİ MEMUR MAAŞI HESAPLAMASI

ÜNVAN-2026 OCAK MAAŞI-2016 TEMMUZ MAAŞI

Şube Müdürü (1/4): 94 bin 384 TL - 107 bin 539 TL

Memur (9/1): 64 bin 397 TL - 73 bin 374 TL

Uzman Öğretmen (1/4): 81 bin 219 TL - 92 bin 541 TL

Öğretmen (1/4): 73 bin 368 TL - 83 bin 596 TL

Başkomiser (3/1): 89 bin 214 TL - 101 bin 651 TL

Polis Memuru (8/1): 81 bin 617 TL - 92 bin 995 TL

Uzman Doktor (1/4): 150 bin 426 TL - 171 bin 395 TL

Hemşire (5/1): 74 bin 770 TL - 85 bin 193 TL

Mühendis (1/4): 96 bin 211 TL - 109 bin 623 TL

Teknisyen (11/1): 66 bin 870 TL - 76 bin 192 TL

Profesör (1/4): 135 bin 89 TL - 153 bin 921 TL

Araştırma Görevlisi (7/1): 90 bin 568 TL - 103 bin 193 TL

Vaiz (1/4): 76 bin 653 TL - 87 bin 338 TL

Avukat (1/4): 90 bin TL - 102 bin 546 TL

HAZİRAN 2026 ENFLASYON ORANI YÜZDE 1,52 OLURSA

SSK ve Bağ-Kur (SGK) emeklileri: Yüzde 18,38

Memur ve memur emeklileri: Yüzde 14,11

En düşük emekli maaşı: 23 bin 676,00 TL

En düşük memur emeklisi maaşı: 31 bin 697 TL

En düşük memur maaşı: 70 bin 623 TL

YÜZDE 14,11 ZAMLA YENİ MEMUR MAAŞI HESAPLAMASI

ÜNVAN-2026 OCAK MAAŞI-2016 TEMMUZ MAAŞI

Şube Müdürü (1/4): 94 bin 384 TL - 107 bin 700 TL

Memur (9/1): 64 bin 397 TL - 73 bin 484 TL

Uzman Öğretmen (1/4): 81 bin 219 TL - 92 bin 679 TL

Öğretmen (1/4): 73 bin 368 TL - 83 bin 721 TL

Başkomiser (3/1): 89 bin 214 TL - 101 bin 802 TL

Polis Memuru (8/1): 81 bin 617 TL - 93 bin 134 TL

Uzman Doktor (1/4): 150 bin 426 TL - 171 bin 650 TL

Hemşire (5/1): 74 bin 770 TL - 85 bin 320 TL

Mühendis (1/4): 96 bin 211 TL - 109 bin 786 TL

Teknisyen (11/1): 66 bin 870 TL - 76 bin 306 TL

Profesör (1/4): 135 bin 89 TL - 154 bin 151 TL

Araştırma Görevlisi (7/1): 90 bin 568 TL - 103 bin 347 TL

Vaiz (1/4): 76 bin 653 TL - 87 bin 468 TL

Avukat (1/4): 90 bin TL - 102 bin 699 TL

HAZİRAN 2026 ENFLASYON ORANI MAYIS AYINDAKİ GİBİ YÜZDE 1,71 OLURSA

SSK ve Bağ-Kur (SGK) emeklileri: Yüzde 18,60

Memur ve memur emeklileri: Yüzde 14,33

En düşük emekli maaşı: 23 bin 720 TL

En düşük memur emeklisi maaşı: 31 bin 752 TL

En düşük memur maaşı: 70 bin 759 TL

YÜZDE 14,33 ZAMLA YENİ MEMUR MAAŞI HESAPLAMASI

ÜNVAN-2026 OCAK MAAŞI-2016 TEMMUZ MAAŞI

Şube Müdürü (1/4): 94 bin 384 TL - 107 bin 907 TL

Memur (9/1): 64 bin 397 TL - 73 bin 626 TL

Uzman Öğretmen (1/4): 81 bin 219 TL - 92 bin 857 TL

Öğretmen (1/4): 73 bin 368 TL - 83 bin 882 TL

Başkomiser (3/1): 89 bin 214 TL - 101 bin 999 TL

Polis Memuru (8/1): 81 bin 617 TL - 93 bin 313 TL

Uzman Doktor (1/4): 150 bin 426 TL - 171 bin 980 TL

Hemşire (5/1): 74 bin 770 TL - 85 bin 484 TL

Mühendis (1/4): 96 bin 211 TL - 109 bin 997 TL

Teknisyen (11/1): 66 bin 870 TL - 76 bin 453 TL

Profesör (1/4): 135 bin 89 TL - 154 bin 448 TL

Araştırma Görevlisi (7/1): 90 bin 568 TL - 103 bin 546 TL

Vaiz (1/4): 76 bin 653 TL - 87 bin 636 TL

Avukat (1/4): 90 bin TL - 102 bin 897 TL