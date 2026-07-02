Transfer sezonu başladı.

Başta 3 büyükler olmak üzere Süper Lig takımları kadro yenileme çalışmalarına hız verdi.

Bu kapsamda Beşiktaş'tan ilk transfer hamlesi geldi.

OUATTARA İLE 4 YILLIK SÖZLEŞME

Beşiktaş, Kassoum Ouattara transferini resmen açıkladı.

Siyah-beyazlılar, Fransız oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

"MONACO İLE ANLAŞMAYA VARILDI"

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Profesyonel futbolcu Kassoum Ouattara’nın nihai transferi hususunda AS Monaco ile anlaşmaya varılmış ve Ouattara ile 4 yıllık (2029-30 sezonu sonuna kadar) sözleşme imzalanmıştır.



Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Kassoum Ouattara’ya şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.”

PİYASA DEĞERİ 12 MİLYON EURO

Kassoum Ouattara, Fransa U21 Milli Takımı'nda 3 maçta forma şansı buldu.

21 yaşındaki sol bekin güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.

Montrouge'de futbola başlayan Kassoum Ouattara daha sonra Amiens ve Monaco formaları giydi.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Monaco formasıyla toplam 24 karşılaşmada görev alan Fransız sol bek, 4 asistlik katkı sağladı.

Ouattara, söz konusu maçlarda toplam 1.363 dakika sahada kaldı.

Monaco, genç oyuncuyu 2023 yılının ara transfer döneminde Amiens'ten 2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı.