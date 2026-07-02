Beşiktaş, milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ı transfer etti
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, milli oyuncu Furkan Korkmaz'ı kadrosuna dahil ettiğini duyurdu.
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Basketbolda transfer haberleri gelmeye devam ediyor.
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, milli oyuncu Furkan Korkmaz'ı kadrosuna dahil etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre geçen sezon TOFAŞ'ta forma giyen 28 yaşındaki basketbolcuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.
NBA'DE FORMA GİYDİ
Furkan Korkmaz, profesyonel kariyerinde altyapısından yetiştiği Anadolu Efes'in yanı sıra Banvit, Philadelphia 76ers, Monaco ve Bahçeşehir Koleji'nde de görev yaptı.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi