Beşiktaş, kupadaki Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Türkiye Kupası yarı finalinde 5 Mayıs Salı günü Konyaspor ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlı oyuncular kondisyon ve taktik çalıştı.

İDMANDAN NOTLAR

Süper Lig'in 32. haftasında dün deplasmanda Gaziantep FK ile oynanan maçta forma giyen futbolcular, salonda yenilenme çalışması yaparak günü tamamladı.

Diğer oyuncular ise 5'e 2 top kapmayla başladıkları idmanı, minyatür kale ve dar alanda oynanan çift kale maçlarla noktaladı.

HAZIRLIKLAR SÜRECEK

Beşiktaş, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla Konyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.