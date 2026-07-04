Beşiktaş, Leandro Trossard'da sona yaklaştı: İngiliz basını transfer bitti dedi
İngiliz basınına göre Beşiktaş, Arsenal forması giyen Leandro Trossard için kulübüyle anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlıların, yıldız futbolcunun transferinde son detayları görüştüğü öne sürüldü.
Beşiktaş’ın yaz transfer dönemindeki hareketliliği sürerken, hücum hattını güçlendirmek adına önemli bir adım attı.
İngiliz basınından The Athletic’te yer alan habere göre siyah-beyazlı ekip, Leandro Trossard transferi için Arsenal ile anlaşma sağladı.
20 MİLYON EURO ÖDENECEK
Haberde, Beşiktaş’ın bu transfer için 18 milyon Euro garanti, 2 milyon Euro bonus olmak üzere toplam 20 milyon Euro ödeyeceği belirtildi. Ayrıca Belçikalı futbolcunun yıllık yaklaşık 9 milyon Euro maaş alacağı aktarıldı.
Taraflar arasında kişisel şartlardaki son detayların netleştirilmeye çalışıldığı ifade edilirken, transferin kısa süre içinde resmiyet kazanabileceği kaydedildi.
31 yaşındaki sol kanat oyuncusu Leandro Trossard, 2025/26 sezonunda Arsenal formasıyla tüm kulvarlarda 50 karşılaşmada görev alırken, 8 gol ve 11 asistlik katkı sağladı.