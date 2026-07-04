Beşiktaş, Leandro Trossard'da sona yaklaştı: İngiliz basını transfer bitti dedi

Beşiktaş’ın yaz transfer dönemindeki hareketliliği sürerken, hücum hattını güçlendirmek adına önemli bir adım attı.

İngiliz basınından The Athletic’te yer alan habere göre siyah-beyazlı ekip, Leandro Trossard transferi için Arsenal ile anlaşma sağladı.

20 MİLYON EURO ÖDENECEK

Haberde, Beşiktaş’ın bu transfer için 18 milyon Euro garanti, 2 milyon Euro bonus olmak üzere toplam 20 milyon Euro ödeyeceği belirtildi. Ayrıca Belçikalı futbolcunun yıllık yaklaşık 9 milyon Euro maaş alacağı aktarıldı.

Taraflar arasında kişisel şartlardaki son detayların netleştirilmeye çalışıldığı ifade edilirken, transferin kısa süre içinde resmiyet kazanabileceği kaydedildi.

31 yaşındaki sol kanat oyuncusu Leandro Trossard, 2025/26 sezonunda Arsenal formasıyla tüm kulvarlarda 50 karşılaşmada görev alırken, 8 gol ve 11 asistlik katkı sağladı.