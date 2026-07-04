Bülent Ersoy yüzünü gerdirdi

Lüks tutkunu ünlü isimlerden Bülent Ersoy, hem sahnesiyle hem de tarzıyla sık sık kendisinden konuşturuyor.

Diva, bu kez yaptırdığı estetikle gündeme geldi.

YÜZÜNÜ GERDİRDİ

74 yaşındaki usta sanatçı yüzünü gerdirdi.

Ersoy ameliyat sonrası hastane odasında çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı.

"ÇOK UZUN ZAMANDIR BOTOKS BİLE YAPTIRMAMIŞTIM"

Diva, fotoğrafın altına şu notu düştü:

“Muhterem takipçilerim , biz starların yaşı yoktur yaşı olmayan insanlarız lakin yaş almakta bir gerçek…ve yıllardır estetik denildiğinde benden çok uzak bir kavramdı bu konu, belki inanmayacaksınız ama çok uzun yıllardır bir botoks bile yaptırmamıştım ta ki saygıdeğer Volkan hocamla karşılaşana kadar.”

"HEYECANIMA SİZLERİN DE ORTAK OLMASINI İSTEDİM"

“Kendisi gerek mesleki olarak gerekse de insan olarak bana bu güveni verip kendimi kendisine emanet etmekten ve aldığım sonucun başarısını, sevincini sizlerle paylaşmaktan kendimi alıkoyamadım efendim .. Bu başarıyı sizlerin de görmesini ve heyecanıma sizlerin de ortak olmasını istedim…



Sayın hocama sihirli eller demek zorundayım sayın hocamın ilmine, bilimine ve emeğine sonsuz teşekkürlerimle efendim.. Bu arada siz sevgili takipçilerimi de minnet ve şükranlarımla selamlıyorum efendim.”