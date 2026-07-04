İngiltere'nin sokaklarında eşcinseller geçidi

Bir zamanlar dünyaya yön veren İngilizlere şimdilerde eşcinseller yön veriyor.

LGBT gibi insan fıtratına aykırı sapkınlıklar, buna benzer fikir ve ideolojiler, genç zihinlere enjekte edilmeye çalışılıyor.

Bunun en güzel örneği İngiltere'de sahneleniyor. Öyle ki Müslüman Belediye Başkanı Sadiq Khan bile ön saflarda yerini aldı.

CADDE VE SOKAKLARDA YARI ÇIPLAK DANS

Yaklaşık 35 bin eşcinselin oluşturduğu yürüyüş korteji dans figürlerini sergileyerek Londra sokaklarında ilerledi.

Londra merkezli futbol kulüpleri Arsenal, West Ham United ve Crystal Palace da yürüyüşte yer aldı.

Kutlamalar kapsamında Trafalgar Square başta olmak üzere Leicester Square, Golden Square, Soho Square ve Dean Street’te farklı sahnelerde konser ve gösteriler düzenleniyor.

İSTİFA EDEN STARMER "GAY PARLAMENTO" İLE GURUR DUYUYORUM DEMİŞTİ

Görevi bırakmadan evvel Keir Starmer, sözde Onur Ayı kutlamaları için Başbakanlık Konutu’nda resepsiyon düzenledi.

Resepsiyonda LGBT üyelerine seslenen Starmer, "İngiltere Parlamentosu, dünyanın en fazla LGBT üyesine sahip parlamentosudur. Bununla gerçekten gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

EŞCİNSEL SAPKINLIĞA TÜRKİYE'DE GEÇİT YOK

Geçtiğimiz haftalarda LGBT bireylerin bulunduğu bir kurvaziyer geminin İstanbul'a geleceğinin duyulması ve İstanbul merkezli bir LGBT işletmesinin etkinlik organize ettiği iddiaları üzerine sosyal medyada büyük bir tepki dalgası ortaya çıktı.

Söz konusu işletme ilgili belediyenin zabıtası tarafından mühürlenirken, kruvaziyer gemisinin de İstanbul'a giriş yapmayacağı bilgisi paylaşıldı.

Rotasını Kuşadası'na çevirdiği öğrenilen gemi, tepkilerin dinmemesi ve yetkili mercilerin olaya el atması ile Kuşadası'nın da rotadan çıkarıldığı ve Türkiye'ye uğramadan yoluna devam edeceği öğrenildi.