Muş'ta dereye düşen genç ile onu kurtarmaya çalışan kuzeni öldü
Muş'ta dere kenarında balık tutarken suya düşen genç ile onu kurtarmaya çalışan kuzeni yaşamını yitirdi.
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Muş merkez Sungu beldesi Çizmeburnu mevkiinde balık tutmak amacıyla dere kenarına giden 18 yaşındaki Oğuz Çiftçi, henüz bilinmeyen nedenle suya düştü.
Oğuz Çiftçi'yi kurtarmak için suya giren 21 yaşındaki kuzeni Veli Çiftçi ise dere yatağındaki bataklık alanda mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU
Ekiplerin yürüttüğü arama ve kurtarma çalışmaları sonucunda gençlerin cansız bedenlerine ulaşıldı.
İncelemelerin ardından Oğuz Çiftçi ve Veli Çiftçi'nin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Muş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)