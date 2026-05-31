Beşiktaş, Nicolas Jackson'ı istiyor

Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu hayal kırıklıklarıyla geçiren Beşiktaş, gözünü transfere çevirdi.

Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası teknik direktör arayışlarını sürdürürken transfer komitesinin, yıldız ismin peşinde olduğu iddia edildi.

Siyah-beyazlıların, Hyeon-gyu Oh'un ardından forvete bir takviye daha yapacağı ileri sürüldü.

BEŞİKTAŞ'TA GÜNDEM JACKSON

İngiliz basınından TransferFeed'in haberine göre; siyah-beyazlı ekip, bonservisi Chelsea'de bulunan Nicolas Jackson için harekete geçti.

KİRALAMA TEKLİFİ

Sezon kiralık olarak Bayern Münih'te kiralık olarak geçiren ve beklentilerin gerisinde kalan yıldız forvet için kiralama teklifi yapılacağı aktarıldı.

KARAR ALONSO'NUN

Chelsea ile sözleşmesi 2033 yılına kadar devam eden 24 yaşındaki forvetin, yeni teknik direktör Xabi Alonso'nun geleceğiyle ilgili vereceği kararı beklediği öne sürüldü.

34 MAÇA ÇIKTI

2025-2026 sezonunda toplamda 34 maça çıkan ve 1320 dakika sahada kalan 40 milyon euro değerindeki Nicolas Jackson, 11 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.