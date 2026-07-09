YÖK'ten Yeditepe Üniversitesi'ne soruşturma

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin mezuniyet töreninde yaşanan pankart tartışması, mezuniyet coşkusunun önüne geçti.

Mezun öğrencilerden Mustafa Malo, mezuniyet töreninde sahneye üzerinde Kur'an-ı Kerim'in Hud Suresi'nin 112. ayetinden alınan "Emrolunduğun gibi dosdoğru ol." ifadesinin yer aldığı pankartla çıktı.

PANKARTI KAPATMAYA ÇALIŞTILAR

Pankartın açılmasının ardından törende bulunan bazı öğrencilerin pankartın kaldırılmasını istediği görüldü.

İddiaya göre pankartın indirilmesine yönelik taleplerin sonuçsuz kalmasının ardından bazı öğrenciler, pankartın görünmesini engellemek amacıyla pankartı taşıyan öğrencinin önünde sıra oluşturdu.

SKANDAL GÖRÜNTÜLERE SORUŞTURMA

Yaşananlar, kamuoyuna yansımasıyla birlikte büyük tepki çekti.

Skandal görüntüler sonrasında Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) harekete geçti.

YÖK'TEN AÇIKLAMA

YÖK tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Yeditepe Üniversitesinde gerçekleştirilen Hukuk Fakültesi Mezuniyet Töreni sırasında yaşanan ve kamuoyuna yansıyan olaylarla ilgili olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından soruşturma başlatılmıştır.



Üniversiteler, farklı görüşlerin ve inançların özgürce barındığı müstesna kurumlardır. Gençlerimizin anayasal güvence altında olan inanç, ifade ve eğitim haklarının zedelenmesine müsamaha gösterilmesi kesinlikle söz konusu olamaz. Kamuoyunun bilgisine sunulur.”

ÜNİVERSİTE DE AÇIKLAMA YAPTI

Öte yandan olayla ilgili Yeditepe Üniversitesi'nden de yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, 7 Temmuz'da gerçekleştirilen Hukuk Fakültesi Mezuniyet Töreni'ne ilişkin olarak sosyal medyada kurumsal itibarı hedef alan iddialar nedeniyle kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasının gerekli görüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, "Üniversitemiz, tüm mezunlarımızın bu özel gününü sorunsuz ve onurlu bir şekilde kutlamayı hedeflerken, bazı öğrencilerimizin pankart açması, bazılarının ise buna gösterdiği tepki ve engelleme girişimi ile bunun yarattığı görüntüler, mezuniyet sevincimizi gölgelemiştir." denildi.

Yeditepe Üniversitesi'nden 'ayet yazılı pankart'ın kapatılmasına ilişkin açıklama

"AYETE ENGELLEME YAPILMAMIŞTIR"

Üniversitenin Anayasa'nın güvence altına aldığı inanç ve düşünce özgürlüğüne, akademik özgürlüğe ve ifade hürriyetine her zaman bağlı kaldığı aktarılan açıklamada, "Kur'an-ı Kerim'den bir ayetin yer aldığı pankartın açılmasına kurumsal olarak herhangi bir engelleme yapılmamıştır. İlk değerlendirmelere göre törendeki fotoğraf çekimi esnasında öğrenciler arasında yaşanan durumun, pankartın içeriğinde yer alan Kur'an-ı Kerim ayetine yönelik olmadığı, kişiye yönelik olduğu yönündedir. Bununla birlikte bu pankarta gösterilen tepki ve pankartın görünüşünü engelleme girişimi, üniversitemizin değerleriyle de bağdaşmamaktadır. Hiçbir kutsal değere veya inanca saygısızlık kabul edilemez." denildi.