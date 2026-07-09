ABD savaş uçakları İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattı

Orta Doğu'da tansiyon yeniden yükseliyor.

ABD ile İran arasındaki ateşkes yerini çatışmaya bıraktı.

BİRDEN FAZLA ŞEHİRDE PATLAMA SESLERİ DUYULDU

İran haber ajansı Mehr'in aktardığına göre; ülkenin güneyinde yer alan Buşehr, Çoğadak ve Kunarek kentlerinde patlama sesleri duyuldu.

İran'ın Hürmüzgan Eyaleti'nin yönetim merkezi olan şehir Bender Abbas'tan da patlama sesleri geldiği bildirildi.

TRUMP SAVAŞIN YENİDEN BAŞLADIĞINI DUYURMUŞTU

NATO Zirvesi'nde Rutte ile düzenlenen basın toplantısında konuşan ABD Başkanı Donald Trump, "Bence ateşkes sona erdi. Pisliklerle anlaşmak istemiyorum. Bunlar hastalıklı insanlar.

Bana kalırsa bu iş bitti. İranlılar yalanca bir anlaşma yaptı" diyerek çatışmaların yeniden başladığını söylemişti.

Donald Trump: İran'la ateşkes bence bitti

140 HEDEFİN VURULDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran’a yönelik 7 ve 8 Temmuz’da düzenlenen hava saldırılarında vurulan hedeflere ilişkin ayrıntıları paylaşmıştı.

CENTCOM, 7 Temmuz’da düzenlenen ilk saldırı dalgasında ise yaklaşık 80 İran askeri hedefinin vurulduğunu, bunlar arasında İran Devrim Muhafızları Ordusu’na ait 60’tan fazla sürat teknesinin de bulunduğunu öne sürmüştü.

İRAN DA BOŞ DURMADI

Öte yandan Tahran yönetimi de bu saldırılar karşısında boş durmadı.

Peş peşe misilleme saldırıları düzenlenirken Körfez ülkelerinde sirenler çaldı.

ABD üslerinin hedef alınmasının ardından bölgede alarm seviyesi en üst düzeye çıkarıldı.