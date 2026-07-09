Dursun Özbek'ten şampiyonluk açıklaması: Anamızın ak sütü gibi helal

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ın bayrağı Büyükçekmece'deki Şampiyonlar Anıtı'na çekildi.

Büyükçekmece'deki anıtta belediye başkan vekili Hakan Çebi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen törene Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyesi Fatih Demircan, teknik direktör Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın eski teknik direktörlerinden Bülent Ünder, Okan Buruk'un annesi Zehra Buruk, futbol antrenörü ağabeyi Fuat Buruk, Büyükçekmece Galatasaraylılar Derneği Başkanı Kerem Ereke, dernek yöneticileri ve üyeleri ile taraftarlar katıldı.

ÖZBEK, "BÜYÜK BAŞKAN" TEZAHÜRATIYLA KÜRSÜDE

Sarı-kırmızılı taraftarlar, başkan Dursun Özbek'i "Büyük başkan" tezahüratlarıyla karşıladı.

Alanda toplanan taraftarlara hitap etmek için kürsüye gelen Dursun Özbek'e büyük sevgi gösterildi.

TARAFTARLAR TRANSFER İSTEDİ

Taraftarlar, "Büyük başkan" tezahüratı yaptıkları Özbek'ten Manchester United forması giyen Bruno Fernandes ve Milan'da top koşturan Rafael Leao'nun transfer edilmesini istedi.

Bazı taraftarlar ise sözleşmesi sona eren Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin takımda tutulmasını talep etti.

"ANAMIZIN AK SÜTÜ GİBİ HELAL BİR ŞAMPİYONLUK"

Başkan Dursun Özbek, yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

“Şampiyonlar Anıtı'na her sene geliyoruz. Artık alıştık. İnşallah seneye de buradayız. Süper Lig'de 4 sene üst üste şampiyon olduk.



Şimdi bunu doya doya kutlamanın zamanı. Bayraklarınızı asın ve 26'ncı, üst üste 4'üncü şampiyonluğumuzu doya doya kutlayın.



Bunu sonuna kadar hak ettik. Anamızın ak sütü gibi helal bir şampiyonluktur. Önümüzde yeni sezon var. İnşallah Okan hocam, teknik kadromuz ve futbolcularımızla size aynı mutluluğu yaşatmak için elimizden geleni yapacağız.”

"SİZLERİ MUTLU ETMEK ÇOK HOŞUMUZA GİDİYOR"

Gelecek sezon için Şampiyonlar Ligi'nde daha başarılı olma sözü veren Özbek, "Her sene birbirinden daha zor bir döneme giriyoruz. Bu sezon da geçen sezondan daha zor olacak. Galatasaray'ın bükülmez bileği sizlerle olan birlikteliğine bağlı. Galatasaray'ı daha da desteklemeye davet ediyorum.

Biz gücümüzü sizden alıyoruz. Hepinize bugüne kadar verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde de gerekeni yapacağız.

Sizleri mutlu etmek çok hoşumuza gidiyor. Biz daha fazla mutlu oluyoruz. Onun için tam destek ve konsantrasyon. Önümüzde yıl yine burada birlikte olmayı diliyorum." ifadelerini kullandı.