Beşiktaş, Salih Özcan'ı İstanbul'a getiriyor

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Yaz transfer döneminin hızlı takımlarından olan Beşiktaş, bir isimde daha mutlu sona ulaştı.

Teknik direktörlük görevine Vincenzo Italiano'yu getiren siyah-beyazlılar, Kassoum Ouattara, İlhan Fakılı, Doğan Alemdar ve Alexander Nübel transferlerinin ardından 5. hamlesini orta sahaya yaptı.

Beşiktaş, uzun süredir gündeminde yer alan milli futbolcu Salih Özcan'la prensip anlaşmaya vardığını duyurdu.

Salih'in sağlık kontrolleri ve transfer sürecinin tamamlanması için İstanbul'a geleceği duyuruldu.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Prensip anlaşmasına vardığımız serbest statüdeki milli futbolcu Salih Özcan, sağlık kontrolleri ve transfer sürecinin tamamlanması için bu akşam İstanbul’a gelecektir.



Salih Özcan’ı taşıyan uçak 23.25’te İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde olacaktır.”

3 YILLIK İMZA

Salih Özcan'ın Beşiktaş ile 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Deneyimli futbolcunun siyah-beyazlılardan yıllık 2.5 milyon euro kazanacağı öğrenildi.

KAMPA KATILACAK

Resmi imzanın ardından Salih Özcan'ın, Orkun Kökçü ile birlikte Beşiktaş'ın Slovakya kampına katılması bekleniyor.

GEÇEN SEZON 74 DAKİKA OYNADI

Geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund formasıyla 12 maçta görev yapan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, toplam 74 dakika süre aldı.

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunda yer alan Salih'in Dortmund'la olan sözleşmesi sezon sonunda sona ermişti.