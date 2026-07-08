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Çorum FK, Ylber Ramadani'yi transfer etti

Çorum FK, 30 yaşındaki Arnavut futbolcu Ylber Ramadani ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Ensonhaber / AA
Çorum FK, Ylber Ramadani'yi transfer etti
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Süper Lig ekiplerinden Çorum FK, ön libero Ylber Ramadani'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Ylber Ramadani'nin transferi konusunda İtalya Serie A ekiplerinden Lecce ile anlaşma sağlandığı, Arnavut futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, Ramadani'ye Çorum FK forması altında başarılı bir kariyer geçirilmesi temennisinde bulunuldu.

KAMPA KATILACAK

Futbolcunun, Çorum ekibinin Düzce Topuk Yaylası'nda devam eden kampına katılması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)