Çorum FK, Ylber Ramadani'yi transfer etti
Çorum FK, 30 yaşındaki Arnavut futbolcu Ylber Ramadani ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.
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Süper Lig ekiplerinden Çorum FK, ön libero Ylber Ramadani'yi kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Ylber Ramadani'nin transferi konusunda İtalya Serie A ekiplerinden Lecce ile anlaşma sağlandığı, Arnavut futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, Ramadani'ye Çorum FK forması altında başarılı bir kariyer geçirilmesi temennisinde bulunuldu.
KAMPA KATILACAK
Futbolcunun, Çorum ekibinin Düzce Topuk Yaylası'nda devam eden kampına katılması bekleniyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)