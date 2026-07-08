Alışveriş yapacak yer yoktu, çözümü uçurumda buldular: Ürünleri halatla taşıyorlar

Çin’in Hunan eyaletindeki Shiniuzhai Doğal Güzellik Alanı, alışılagelmişin dışında bir markete ev sahipliği yapıyor.

Sarp bir uçurumun kenarında, yerden tam 120 metre yükseklikte asılı duran bu küçük ahşap kulübe, dünyanın "en elverişsiz" marketi olarak anılıyor.

2018 yılında kapılarını açan ve 800 metrelik zorlu bir demir yol rotası üzerinde bulunan bu market, dağcıların zirveye ulaşmak için geçtikleri 90 dakikalık yorucu yolculukta büyük bir mola noktası haline geldi.

Onlarca kilo suyu sırtlarında taşıyorlar

Personel, her gün onlarca kilo suyu ve atıştırmalığı sırt çantalarına doldurarak dik uçuruma tırmanıyor. Bir şişe içecek yaklaşık 1 dolardan daha düşük bir bedelle satılıyor.

Ayrıca, Shiniuzhai Genel Müdürü Song Huizhou, markete ulaşmayı başaran her tırmanıcının bir şişe suyu ücretsiz alma hakkı olduğunu ifade ediyor.

Avatar'ın ilham kaynağına komşu

Sıra dışı mimarisi ve çalışanların azmiyle sosyal medyada defalarca viral olan bu küçük bakkal, aynı zamanda görsel bir şölenin de parçası.

Bulunduğu Hunan eyaleti, ünlü yönetmen James Cameron’ın "Avatar" filmindeki uçan dağlara ilham veren Zhangjiajie Ulusal Orman Parkı’na da oldukça yakın bir konumda yer alıyor.

Hem ekstrem sporcuların hem de meraklı ziyaretçilerin odağında olan bu market, doğa ile insan emeğinin en zorlayıcı kesişim noktalarından biri