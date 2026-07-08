NATO yemeklerini kimin yaptığı ortaya çıktı: İşte zirve menüsünün sahibi

Türkiye, NATO liderlerini ağırlıyor.

2026 NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapan Ankara'da ülkeler arası temas rüzgarları esiyor.

Cumhurbaşkanlığı ise misafirperverliğini yine ortaya koydu.

Beştepe'de liderlere verilen yemek sosyal medyada gündem oldu.

Akşam yemeği, Türkiye'nin farklı yörelerinden özenle seçilen doğal ve geleneksel başlangıçlarla açılış yaptı.

NATO MENÜSÜ

Başlangıçta taş fırın pide, Trabzon tereyağı ve Hizan Karakovan balı, zeytinyağlı sebze sote ile yanık Denizli yoğurdu yer aldı.

Ara sıcak bölümünde Kayseri mantısı, yanık Denizli yoğurdu ve sili Ayaş salçasına yer verildi.

Ana yemek ise iki farklı seçenekten oluştu. Deniz deniz levreği; tarama, Urla sakız enginarı ve Tokat yaprağı ile ağır ateşte pişmiş dana kaburga servis edildi.

Tatlı olarak ise sütlü nuriye, Antep fıstığı köpüğü, ve Maraş dondurması yer aldı.

Menü sosyal medyanın en çok konuşulan konusu arasına girdi. Bir diğer merak edilen ise menüyü hangi şefin hazırladığı oldu.

ÜNLÜ ŞEFE EMANET

NATO davetinde menünün kim tarafından hazırlandığı merak konusu oldu.

Menünün Türkiye’ye ilk iki Michelin yıldızını kazandıran şef Fatih Tutak tarafından hazırlandığı ortaya çıktı.

Tutak, Instagram hesabından NATO zirvesine dair fotoğraf paylaştı.