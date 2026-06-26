Beşiktaş, yeni sezonda EuroLeague'de mücadele edecek

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nın, gelecek sezon Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) mücadele edeceği duyuruldu.

Organizasyonun açıklamasında, Beşiktaş ve Paris Basketbol'un bir yıllık "wild card" (özel davet) ile 24 Eylül'de başlayacak 2026-27 Avrupa Ligi sezonunda mücadele edecek 20 takım arasında yer aldığı belirtildi.

Ayrıca yönetim kurulunun, Real Madrid'in 10 yıllık lisansının uzatılmasını onayladığı ifade edildi.

Beşiktaş'ın hedefi EuroLeague'de zaferler yaşamak

Beşiktaş'tan EuroLeague açıklaması: Üst sıraları hedefleyeceğiz

SÜPER KUPA ORGANİZASYONU

Öte yandan Süper Kupa organizasyonunun ise 18-19 Eylül tarihlerinde başlatılmasına onay verildiği aktarıldı.

Müsabaka formatı ve katılacak takımlara ilişkin ayrıntıların gelecek günlerde duyurulacağı kaydedildi.

EUROLEAGUE'DE 3 TÜRK TAKIMI

Anadolu Efes ve Fenerbahçe'nin ardından siyah-beyazlıların da dahil olmasıyla gelecek sezon Avrupa Ligi'ne 3 Türk temsilcisi katılacak.

Türk basketbolu, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2018-19 sezonlarının ardından tarihte 8. kez Avrupa Ligi'nde ikiden fazla takımla temsil edilecek.

EUROCUP FİNALİNE YÜKSELMİŞTİ

Dusan Alimpijevic yönetimindeki siyah-beyazlılar, 2025-2026 sezonunda EuroCup'da finale kadar yükselme başarısı göstermiş ancak finalde JL Bourg'a mağlup olarak organizasyonu ikinci sırada tamamladı.

Normal şartlarda EuroCup finalisti olarak Euroleague bileti alma ihtimali bulunan Fransız temsilcisi JL Bourg'un bu hakkını kullanmayacağını açıklaması ise Beşiktaş'ın önünü açan önemli gelişmelerden biri oldu.

Siyah-beyazlı ekip, yaşanan süreç ve alınan kararların ardından gelecek sezon Euroleague'de mücadele etme hakkı elde etti.

EUROLEAGUE'DE YER ALACAK TAKIMLAR

Anadolu Efes, ASVEL, Barcelona, Baskonia, Bayern Münih, Beşiktaş, Dubai, Fenerbahçe Beko, Hapoel Tel Aviv, Kızılyıldız, Maccabi Tel Aviv, Milano, Olympiakos, Panathinaikos, Paris Basket, Partizan, Real Madrid, Valencia, Virtus Bologna, Zalgiris Kaunas.