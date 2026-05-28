Beşiktaş'ı mağlup eden Galatasaray seriyi eşitledi
Galatasaray, Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finalinde Beşiktaş'ı 78-75 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi.
Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Galatasaray, Beşiktaş'ı ağırladı.
Galatasaray, mücadeleyi 78-75'lik skorla kazanmayı başardı.
Bu sonuçla seride durum 1-1'e geldi.
Beşiktaş, ilk müsabakada Galatasaray'ı 108-83 mağlup etmişti.
GALATASARAY: 78 - BEŞİKTAŞ: 75
Hakemler: Zafer Yılmaz, Mehmet Karabilecen, Polat Parlak
Galatasaray: Rıdvan Öncel 5, Robinson 13, Palmer 4, Gillespie 1, White 17, McCollum 14, Can Korkmaz 6, Meeks, Buğrahan Tuncer, Petrucelli 5, Muhsin Yaşar 13
Beşiktaş: Dotson 13, Lemar 15, Brown 7, Morgan 8, Sertaç Şanlı 12, Mathews 11, Berk Uğurlu 4, Yiğit Arslan 1, Thomas, Zizic 4
1. Periyot: 21-23
Devre: 40-39
3. Periyot: 54-60
Beş faulle çıkan oyuncular: 38.35 Muhsin Yaşar (Galatasaray), 39.40 Dotson (Beşiktaş)
