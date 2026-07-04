Beşiktaş'ın borcu belli oldu

Beşiktaş'ın 2026 yılı 2. olağan divan kurulu toplantısı, Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenleniyor.

Toplantıya Beşiktaş Başkan Serdal Adalı, yönetim kurulu üyeleri, divan kurulu üyeleri ve sicil kurulu üyeleri katıldı.

Divan kurulu toplantısı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

MALİ TABLO PAYLAŞILDI

Siyah-beyazlı kulübün 2026 Yılı 2. Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda denetim kurulu üyesi Özgür Şentürk, 1 Haziran 2025-28 Şubat 2026 arasındaki 9 aylık mali durumla ilgili üyeleri bilgilendirdi.

Şentürk, 31 Mayıs 2025'te yaklaşık 18 milyar lira olan borcun yüzde 38 oranında artarak 26 milyar lirayı aştığını dile getirdi.

BORÇ 26 MİLYAR 263 MİLYON TL...

Şentürk, 28 Şubat 2026 itibarıyla borcun 26 milyar 263 milyon 695 bin 438 lira olduğu kaydetti.

Öte yandan Beşiktaş Kulübü'nün borcunun, 30 Kasım 2025 tarihi itibarıyla 24 milyar 362 milyon 49 bin 178 lira olduğunu açıklanmıştı.