Beşiktaş'ın gündemindeydi! Chelsea, Filip Jorgensen'i istemiyor

2025-2026 sezonunu hayal kırıklıklarıyla tamamlayan Beşiktaş'ta gözler yeni sezona döndü.

Sergen Yalçın'la yollarını ayıran ve teknik direktör arayışlarını sürdüren siyah-beyazlı takımı yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı.

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, Beşiktaş'ın ocak ayından beri transfer gündeminde yer alan kaleci Filip Jorgensen'i satış listesine koydu.

CHELSEA TEKLİFLERE AÇIK

BBC'de yer alan habere göre; ocak ayında ayrılmak isteyen ancak kulüp tarafından tutulan kaleci Jorgensen, bu yaz transfer döneminde gelecek tekliflere açık olacak.

YOLLAR AYRILACAK

Robert Sanchez'in arkasında yedek bekleyen ve rolünden mutsuz olan Jorgensen ile yollarını ayıracak.

Jorgensen ile Beşiktaş dışında Porto ve Genoa'nın da ilgilendiği belirtildi.

PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON EURO

15 milyon euro piyasa değeri bulunan 24 yaşındaki eldiven, geride bıraktığımız sezon Chelsea'de 12 maça çıktı.

Jorgensen, bu karşılaşmalarda 17 gol yedi.

Chelsea ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2031'e kadar süren Danimarkalı isim 1 maçta da kalesini gole kapattı.