Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları çift idmanla devam etti
Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını gerçekleştirdiği çift idmanla sürdürdü.
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Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Slovakya'da günü çift antrenmanla tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre siyah-beyazlı takım, kamp yaptığı otelde akşam saatlerinde salonda çalıştı.
Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde basına kapalı gerçekleşen antrenman, kuvvetlendirme çalışmasının ardından fiziksel dayanıklılık hareketleriyle sona erdi.
HAZIRLIKLAR SÜRECEK
Siyah-beyazlılar, bu sabah gerçekleştireceği çalışmayla hazırlıklarını sürdürecek.
İKİNCİ HAZIRLIK MAÇI
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün ikinci hazırlık karşılaşmasında Macaristan ekibi MTE 1904 KFT ile karşılaşacak.
MTE 1904 Sporttelep'te oynanacak müsabaka TSİ 18.00'de başlayacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)