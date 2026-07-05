Nihan Urel anlattı: Merkür retroda bizleri neler bekliyor

VİDEOYU ENSONHABER YOUTUBE KANALINDA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Seyircisini ekrana kilitleyen Ensonhaber YouTube kanalı, alanında uzman konuklarıyla birbirinden özgün içerikler paylaşmaya devam ediyor.

Astrolojik olayların hayatımızı nasıl etkilediğini, neler yapmak; neler yapmamak gerektiğini anlatan Astroloji Danışmanı Nihan Urel, bu kez Merkür retrosunu anlattı.

"MARS, KİŞİNİN NASIL SAVAŞTIĞINI GÖSTERİR"

Mars İkizler burcundayken, günlük yaşantıya ne olarak yansıyacağını aktaran Nihan Urel, Merkür'ün iletişimi temsil ettiğinin altını çizdi.

Merkür'ün hayatı idame ettirmek için kullanılan bütün araç-gereçleri, hayatı sürdürme ve hayatta kalış şeklini anlattığını belirten Urel, Mars'ın ise kişinin eril yönünü ve hayatta nasıl savaştığını gösterdiğini aktardı.

"HER TÜRLÜ İLETİŞİM KAZASI ANLAMINA GELİR"

"Mars İkizler burcundayken Merkür retrosunda neler olacak?" sorusunu yanıtlayan Urel, şu sözleri kullandı:

"Mars İkizler burcunda olunca, hayatta kalmak için zekamızla mücadele ediyoruz.

Her türlü iletişim kazasına, iletişim aletleriyle, elektrikli aletlerle kazalara… Bir de Mars, İkizler burcunda Uranüs ile birleşecek. Kazalar demek…

"DÜNYANIN BAZI BÖLGLERİNDE DEPREMSELLİK GETİRECEK"

Raylı sistem; elektrikli sistem, elektrikli araçlar, patlamalar, motorlu araçlar, yanardağ patlamaları, dünyanın bazı bölgelerinde depremsellik.

Havadan gelecek problemler yani helikopter düştü Suudi Arabistan’da 2 gün önce, tam Mars İkizler burcuna girmek üzereyken düştü.

"BAZI İNSANLAR SAKAT KALIR, BAZI AYRILIKLAR OLUR"

Mars’ın Uranüs ile kavuşumunda nerenin, kimin haritası tetikleniyorsa; oralarda ani patlamalar, ani reaksiyonlar, ani kazalar, ani krizler yaşanabilir.

Bu krizler hayat değiştirici ve geçici midir? Beklenmediktir. Bazı insanların hayatını değiştirir, bazı insanlar sakat kalır, bazı ayrılıklar olur.

"CUMHURBAŞKANI'NIN HARİTASI BUNA BİR ÖRNEK"

Mesela senin bir evliliğin, Mars Yay burcunda, 9 derecede bir evliliğin varsa diyelim o tarihte bir evliliğin varsa, ya da senin haritan varsa.

Mesela kimin haritası böyle biliyor musun? Mars 9. evde Yay burcunda; Cumhurbaşkanı’nın haritası.

"BİR ERKEĞİN NASIL KIŞKIRTILACAĞINI 'MARS'INA BAKARAK GÖRÜRÜZ"

Mars aslında ateş demek, ateşlenmek demek. Hem motive olmak demek, hem kışkırtılmak demek, hem savaşmaya zorlanmak demek hem de gazlanmak demek.

Bir erkeğin nasıl gazlandığını, nasıl gaza getirileceğini, nasıl kışkırtılacağını Mars’ına bakarak görürüz."