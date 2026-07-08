Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları devam etti
Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını Slovakya'da sürdürüyor.
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Yeni sezona Slovakya'da hazırlanan Beşiktaş, akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla çalışmalarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular kondisyon ve taktik çalıştı.
ÇİFT KALE MAÇLA TAMAMLANDI
Isınma koşularıyla başlayan idman, minyatür kale ve topa sahip olma çalışmasının ardından yarım sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.
HAZIRLIKLAR SÜRECEK
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını bu sabah sahada, akşam ise salonda yapacağı antrenmanlarla sürdürecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)