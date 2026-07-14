Beşiktaş'tan merakla beklenen Mohamed Salah açıklaması geldi!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı takımın Slovakya'da gerçekleştirdiği sezon öncesi kampında, basın mensuplarıyla buluştu.

Taraftarlara Leandro Trossard müjdesini veren Başkan Adalı, Belçikalı yıldızın geride kalan sezona göre daha düşük maliyetle transfer edileceğini vurguladı.

SALAH İDDİASINA CEVAP VERDİ

Dikilitaş Projesi'nin önemine değinen Serdal Adalı, Trossard transferinin bu proje sayesinde gerçekleştiğinin altını çizdi.

Adalı, ayrıca Liverpool ile sözleşmesi sona eren Mohamed Salah'ı transfer edecekleri iddialarına da yanıt verdi.

"DOĞRU DEĞİL"

Bu söylentinin doğru olmadığını belirten siyah-beyazlı kulübün başkanı, "Dikilitaş olduğu için şu anda Trossard konuşuluyor. Doğru değil ama Salah dedikoduları ortaya atılıyor. Bu hep kaynak oluşturduğumuz için." ifadelerini kullandı.