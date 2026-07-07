Beştepe'de liderler resepsiyonunda Yunan Başbakanı'na mehterli karşılama

Dünya liderleri Beştepe'de...

NATO 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi Türkiye'nin başkenti Ankara'da gerçekleştiriliyor.

Zirve kapsamında 32 üye ülkenin liderleri bugün başkente geldi.

LİDERLERİN ONURUNA RESEPSİYON

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, zirveye katılan devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna verilen resmî akşam yemeğine ve resepsiyona ev sahipliği yapıyor.

Erdoğan çifti, tüm misafirleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin girişinde tek tek karşılayarak selamlaştı.

MEHTER MARŞI ÇALINDI

NATO Zirvesi kapsamındaki resepsiyon ve akşam yemeği için NATO liderleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde mehterle karşılanıyor.

MİÇOTAKİS'E ÖZEL KARŞILAMA

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geldiği sırada mehter takımı 'Ceddin Deden, Neslin Baban' marşını çaldı.

O anlarda şaşırdığı görülen Miçotakis'in yüzünde ufak bir gülümseme belirdi.