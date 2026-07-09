Beyaz Saray, Trump ve Erdoğan'ın fotoğrafını paylaştı

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Dünyanın gözü 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle Ankara'ya çevrildi.

Tarihi zirve, ittifaka üye 32 devlet liderinin buluşma noktası oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirilen zirvede bir araya gelen liderler kritik bir çok yeni karara imza attı.

BEYAZ SARAY'DAN PAYLAŞIM

Beyaz Saray'ın sosyal medya hesabından Türkiye'de düzenlenen zirvede çekilen fotoğraflar paylaşıldı.

Fotoğrafların birinde ABD Başkanı Donald Trump ve Erdoğan'ın ikili görüşme öncesinde Cumhurbaşkanlığı forsu önünde tokalaştıkları görülüyor.

Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nin hatırası olarak çekilen fotoğrafta iki liderin samimi ve dostane tavırları dikkati çekti.