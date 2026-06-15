Beyaz Saray'da barış sonrası beyaz duman yükseldi

ABD-İran arasında aylarca süren savaş, sona erdi.

İki ülke arasında süren savaşın bitmesi için uzun süredir diplomatik çalışmalar yürütülüyordu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın sık sık İran'ı tehdit ettiği, İran'ın ise geri adım atmadığı savaşta önemli gelişmeler yaşandı.

ABD ile İran arasında aylardır süren ve hem bölge hem de dünya ekonomisini sekteye uğratan savaşın bitirilmesine yönelik diplomatik temaslar sonuç verdi.

BEYAZ SARAY'DA "BEYAZ DUMAN"

İki ülke arasında mutabakat sağlandı, anlaşma 19 Haziran'da imzalanacak.

İki ülke arasında sağlanan barışın duyurulduğu adreslerden birisi de Beyaz Saray oldu.

Beyaz Saray'dan "beyaz dumanların" yükseldiği görüldü.

NE ANLAMA GELİYOR

Beyaz Saray’dan beyaz duman yükseldi.

Geleneklere göre bu, Barış Anlaşması’nın imzalandığı anlamına geliyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI 19 HAZİRAN'DA AÇILACAK

Trump'ın açıklamasına göre, anlaşmanın imzalanmasının ardından Hürmüz Boğazı'nda mayın temizleme çalışmalarına başlanacak.

Bu sürecin tamamlanmasıyla birlikte dünya enerji ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olan Boğaz, yeniden uluslararası deniz taşımacılığına açılacak.

"MUTABAKAT METNİ TAMAMLANDI"

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi de ABD ile anlaşmaya varıldığını doğruladı. İran basınında yer alan açıklamalarında Garibabadi, mutabakat zaptının metninin tamamlandığını ve resmi imza töreninin 19 Haziran'da İsviçre'de gerçekleştirileceğini söyledi.

Garibabadi, anlaşmanın uygulanmasına yönelik ilk aşamada ABD'nin savaşı sona erdirme, ablukayı kaldırma ve bazı mali yükümlülüklerini yerine getirme konularındaki taahhütlerinin doğrulanacağını belirtti.

İranlı yetkili, anlaşmanın imzalanmasının ardından başlayacak 60 günlük süreçte yaptırımların geleceği, nükleer program, ekonomik iş birliği mekanizmaları ve bölgesel güvenlik başlıklarının ele alınacağını ifade etti.

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LÜBNAN DA ANLAŞMANIN KAPSAMINDA YER ALIYOR

Garibabadi, mutabakatın yalnızca ABD ve İran ilişkilerini kapsamadığını, bölgedeki diğer çatışma alanlarını da etkileyebileceğini dile getirdi. Buna göre Lübnan başta olmak üzere çeşitli cephelerde devam eden askeri faaliyetlerin sona erdirilmesi yönünde adımlar atılacak.

İranlı yetkili, anlaşma metninde Tahran'ın temel taleplerinin yer aldığını belirterek, imza töreninden önce metnin kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti.

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