Beylikdüzü’nde kaçan köpek trafiği karıştırdı: Kovalamaca kamerada

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde Kurban Bayramı’nın ilk gününde alışılmışın dışında bir kovalamaca yaşandı. Bayram yoğunluğunda zaman zaman kaçak kurbanlık hayvanların karıştığı görüntülere sahne olan şehirde, bu kez küçük bir köpek trafikte paniğe neden oldu.

Sahibinin elinden kurtulan Toy Poodle cinsi köpek, kısa sürede cadde ve sokaklarda koşarak izini kaybettirmeye çalıştı. Durumu fark eden çevredeki sürücüler ise köpeği yakalamak için araçlarıyla peşine düştü.

KİLOMETRELERCE SÜREN KAÇIŞ

İddiaya göre küçük bir çocuğun gezdirmeye çıkardığı köpek, bir anda sahibinin elinden kurtularak hızla kaçmaya başladı. Bunun üzerine çevredeki birkaç araç sürücüsü de köpeği yakalamak için harekete geçti.

Birçok kez yakalanma noktasına gelen köpek, her defasında tekrar kaçmayı başararak trafiğin akışını da zaman zaman zorlaştırdı. Kovalamaca, birkaç kilometre boyunca devam etti.

TRAFİKTE SÜRPRİZ SON: ARACIN ALTINA SAKLANDI

Kaçış sırasında karşı şeritten gelen bir aracın köpeği fark edip fren yapmasıyla birlikte hayvan kısa süreliğine durdu. Panikleyen köpek, kendisini yakalamaya çalışanlardan kaçmak için aracın altına girdi.

Bu sırada köpeği yakalamaya çalışan bir kadının elini ısırdığı da görüntülere yansıdı.

KOVALAMACA KAMERADA

Kaçak kurbanlık görüntülerini aratmayan kovalamaca anları, olaya tanık olan bir vatandaşın araç içi kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde köpeğin araçlar arasında hızla koştuğu ve sürücülerin onu yakalamaya çalıştığı anlar yer aldı.

KISA SÜRELİ PANİK YAŞANDI

Olay, bölgede kısa süreli paniğe neden olurken köpek sonunda yakalanarak kontrol altına alındı. Trafikte yaşanan sıra dışı kovalamaca, bayram gününün en dikkat çeken görüntülerinden biri oldu.