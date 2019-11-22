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Beyninin yarısı alınan insanlar normal yaşamını sürdürdü

Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü’nden nörologlar, ameliyatla beyninin yarısı alınan insanların normal bir yaşam sürdürdüğünü söyledi.

Haber Merkezi | 22.11.2019 - 07:38..
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Science Alert haber portalının Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü’nden nöroloji uzmanlarının araştırmasına dayandırdığı haberde, beyinlerinin yarısı alınan insanların normal bir yaşam sürebildikleri belirtildi.

SONUÇLAR SAĞLIKLI İNSAN SONUÇLARIYLA KARŞILAŞTIRILDI

Habere göre bilim insanları, çocukluklarında normal ilaçlarla tedavi edilemeyen şiddetli epilepsi geçiren ve kurtarılmaları için beyinlerinin yarısı alınan 6 hastanın manyetik rezonans tomografisini (MR) çekti. Ardından araştırmacılar, hasta kişilerin MR sonuçlarını sağlıklı insanlarla çekilmiş olan tomografi sonuçları ile karşılaştırdı.

BÜYÜK BİR BENZERLİK GÖSTERDİ

Çalışmanın sonuçları, bir yarım küresi eksik olan insanlarda beynin aktivitesinin, tüm beynin aktivitesi ile büyük bir benzerlik gösterdiğini ortaya koydu. Bunu kanıtlayan şey ise, tek yarım küredeki nöron ağlarının arasındaki istikrarlı bağlar oldu. Söz konusu bağların tek yarım kürenin eksikliğini kısmen telafi ettiği ve hastanın bilişsel yeteneklerini desteklediği ortaya çıktı.

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