Beyoğlu’nda 64 yıl hapis cezası bulunan firari kömürlükte yakalandı

İstanbul’da uzun süredir aranan bir firari hükümlü, polisin titiz takibi sonucu saklandığı adreste kıskıvrak yakalandı. Beyoğlu’nda gerçekleştirilen operasyonda, şüphelinin yakalanmamak için kömürlükte gizlendiği ortaya çıktı.

5 AYDIR ARANIYORDU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 2 Aralık 2025’ten bu yana firari olan E.P.’nin izini sürdü. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin Beyoğlu’nda bir adreste saklandığı tespit edildi.

KÖMÜRLÜKTE SAKLANIRKEN YAKALANDI

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, firari hükümlünün polisten kaçmak için binanın kömürlüğüne saklandığını belirledi. Yapılan aramada E.P. saklandığı yerde yakalanarak gözaltına alındı.

64 TIL HAPİS, 25 AYRI ARAMA KAYDI

Asayiş Şube Müdürlüğü’nde yapılan incelemede, E.P.’nin farklı illerde işlenen “bilişim sistemleri kullanılarak dolandırıcılık” ve “hırsızlık” suçlarından toplam 64 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.

Ayrıca şüpheli hakkında 25 ayrı dosyadan arama kaydı olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen firari hükümlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.