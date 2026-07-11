Bilecik'te granit fabrikasında patlama

Bilecik 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren granit fabrikasında, Ali B. adlı işçi spiral makinesiyle varil kestiği esnada bir patlama yaşandı.

Yaşanan patlamada Ali B. yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

2 eli ve sağ tarafından yanan işçi olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İşçinin vücudunda 1'inci dere yanıklar oluşken, Plastik Yanık Ünitesinde tedavi altına alındı.