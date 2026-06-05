Bilecik’te heyelan: Bahçesi çöken ev tahliye edildi

Bilecik’te bir müstakil evin bahçesinde meydana gelen toprak kayması, bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. Cumhuriyet Mahallesi 134. Sokak’ta yaşanan olayda, zeminde oluşan kayma sonucu arka bahçenin bir kısmı çöktü.

TOPRAK İNŞAAT ALANINA DOĞRU KAYDI

Tek katlı müstakil evin arka bahçesinde başlayan toprak hareketi, bitişikte bulunan inşaat sahasına doğru ilerleyerek çökmeye yol açtı. Olay, çevrede endişe oluşturdu.

İhbar üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi koordinasyonunda bölgeye polis, AFAD ve Bilecik Belediyesi ekipleri yönlendirildi. Ekipler, olay yerinde güvenlik çemberi oluşturarak inceleme başlattı.

EV TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI

Yapılan ilk değerlendirmelerin ardından, risk ihtimaline karşı evde yaşayanlar tahliye edildi. Bölgedeki güvenlik önlemleri artırılırken, olası yeni bir toprak kaymasına karşı çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Olayla ilgili teknik inceleme başlatılırken, zemindeki hareketliliğin nedenine ilişkin AFAD ve belediye ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.