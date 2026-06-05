Beşiktaş'ın yeni hocası Vincenzo Italiano ne vaat ediyor?

Beşiktaş’ta teknik direktör arayışı son buldu…

Siyah-beyazlılar, Sergen Yalçın’dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Vincenzo Italiano’yu getirdi.

Peki Italiano kimdir? Gelin İtalyan hocanın kariyerine ve oyun anlayışına birlikte bakalım…

ITALIANO'YU YAKINDAN İNCELEYELİM

İtalyan teknik adam, antrenörlük kariyerinde Spezia Calcio ile dikkat çekti.

Spezia’yı Serie B’den Serie A’ya taşıyan Italiano, ilk sezonunda takımını İtalya’nın en üst liginde tutmayı başardı.

Daha sonra Fiorentina ile anlaşan Italiano, mor menekşelerle 2023 ve 2024 yıllarında UEFA Konferans Ligi'nde final oynadı.

AVRUPA'DA FİNALLER GÖRDÜ

Son yıllarda İtalya futbolunun yükselen teknik adamları arasında gösterilen Italiano, daha sonra ise Bologna’nın başına geçti.

Italiano, Bologna’yla 51 yıl sonra İtalya Kupası’nı kazandı.

BOLOGNA'YA 51 YIL SONRA KUPA KAZANDIRDI

Elde ettiği başarılarla adından söz ettirmeyi başaran Italiano’nun futbol anlayışı ise oldukça ofansif.

Italiano, savunma ağırlıklı klasik İtalyan anlayışından çok daha cesur ve hücum odaklı bir yaklaşımı temsil ediyor.

HÜCUM FUTBOLUNA TAKIK!

Italiano’nun olmazsa olmazlarından biri ise hücum presi ve topa baskı.

Dikey ve agresif futbol tarzının kendisini tanımladığını ifade eden Italiano’nun kanat oyunlarına önem verdiği de biliniyor.

Vincenzo Italiano’nun oyun anlayışında atletizm seviyesi yüksek oyuncular önemli yer tutuyor. Genellikle 4-2-3-1 ve 4-3-3 dizilişlerini tercih ediyor.

OYUN GELİŞTİRİCİ OLMASIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Ancak bu sistemleri katı şekilde kullanmıyor. Takımın yapısına, rakibe ve maçın gidişatına göre farklı çözümler üretebiliyor.

Hücumcu bir hoca olmasıyla tanınan Italiano’ya Beşiktaş kariyerinde şimdiden başarılar dileriz…