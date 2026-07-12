Bilecik'te sollamaya çıkan iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Aşağı Armutlu mevkiinde, seyir halinde bulunan Erdem Ö. idaresindeki otomobil ile aynı istikamette ilerleyen İlyas Ü. yönetimindeki otomobil, sollama manevrası sırasında çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle sürücüler Erdem Ö. ve İlyas Ü. ile araçlarda yolcu olarak bulunan Tuba Ö. ve Zekiye Ü. yaralandı.

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

İhbar üzerine olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Öte yandan, kaza nedeniyle Bozüyük-İnegöl karayolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, araçların kaldırılması ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından ulaşım normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.