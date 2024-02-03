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1 bardak domates suyu için, çakı gibi olun...

1 bardak domates suyu için, çakı gibi olun... Yemeklerin ve söğüşlerin vazgeçilmezi olan domates, kendisi kadar suyu tüketildiğinde de mucizeler yaratıyor. Domates suyu içmenin sağlığa faydaları herkesi şaşırtıyor. Bakın 1 bardağında neler oluyor...