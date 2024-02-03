1 bardak domates suyu için, çakı gibi olun...

Sebze denilince akla gelen ilk lezzet olan domates, yemeklerde ve salatalarda damakları şenlendirmektedir.
Domatesi söğüş veya pişmiş halde tüketenler, vücutlarına birçok mineral ve vitamin almaktadır.
Ancak domatesin bu tüketim yöntemi, en etkili olanıdır.
Domates suyunun, tifo hastalığına sebebiyet veren Salmonella typhi bakterisi dahil birçok bakteriyi öldürebileceği ortaya konmuştur.
Pek tercih edilmiyor gibi görünse de, domates suyunun faydasını bile vazgeçemiyor.
Düzenli domates suyu içmek, bakın tepeden tırnağa nasıl bir etki yaratıyor.
İşte domates suyunun inanılmaz faydaları...
1 bardaktaki mucize
Domates suyu, likopen gibi güçlü antioksidanlar içerir. Bu, hücre hasarını azaltarak kanser riskini düşürebilir.
Potasyum ve likopen içeren domates suyu, kalp sağlığını destekler. Potasyum, kan basıncını düzenler ve kalp-damar sistemine fayda sağlar.
Lutein ve zeaksantin gibi karotenoidler göz sağlığını destekleyebilir, göz hastalıkları riskini azaltabilir.
Antioksidanlar sayesinde ciltteki serbest radikal hasarını azaltabilir, kolajen üretimini artırabilir, genç ve sağlıklı bir cilt sağlayabilir.
C vitamini içeren domates suyu, bağışıklık sistemini güçlendirebilir ve enfeksiyonlara karşı koruma sağlayabilir.
Sindirim Sistemi Sağlığı: Lif açısından zengin domates suyu, sindirim sistemini destekler ve kabızlık gibi sorunlara yardımcı olabilir.
Kilo Kontrolü: Düşük kalorili olması nedeniyle domates suyu, tokluk hissi sağlayarak kilo kontrolüne yardımcı olabilir.