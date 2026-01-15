Roblox açılacak mı? 2026 Roblox'ta son durum...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Roblox 7 Ağustos 2024’te 5651 sayılı Kanun’un 8-A maddesi kapsamında Türkiye’de erişime engellendi.

Yetkililer platformda çocuklar için uygun olmayan içeriklerin yer aldığı ve bu içeriklerin yeterince denetlenemediği gerekçesiyle yasak kararını aldı.

Yaklaşık 15 milyon kullanıcısı olan Roblox'a ilişkin son gelişmeler 2026 kapsamında merak konusu oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, daha önce yaptığı açıklamalarda Roblox yönetimiyle görüşmelerin sürdüğünü belirtmişti.

Peki; Roblox açılacak mı, ne zaman? 2026 Roblox kararı...

ROBLOX AÇILACAK MI 2026? İŞTE SON DURUM

15 Ocak 2026 itibarıyla Roblox'a erişim engeli devam etmektedir.

Dünyaca ünlü çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye'de şirket kurma kararı aldı.

Ancak yasağın kalkması ile ilgili henüz resmi mercilerden bir duyuru yapılmadı.

Yetkililer, platformda yer alan sakıncalı içeriklerin kaldırılması ve çocuk güvenliğine yönelik önlemlerin güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

İçerik denetim süreçlerinin tamamlanması ve hukuki değerlendirmelerin sonuçlanması halinde erişim engelinin yeniden gözden geçirilebileceği ifade ediliyor.