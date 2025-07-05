1 bardak ekleyin, kırış kırış ketenleri düzleyin! Asla kırışmıyor...

Keten kumaşlar yaz aylarının en sevilen parçaları arasında yer alıyor.

Hafif yapısı ve nefes alabilir özelliği sayesinde sıcak havalarda adeta kurtarıcı oluyor.

Ancak bu şıklığın da bir bedeli var: keten kumaşlar kolayca kırışıyor ve ütüleseniz bile dakikalar içinde buruşabiliyor.

Bu durum özellikle dışarıda uzun saatler geçiren ya da seyahatte olanlar için büyük bir sorun haline gelebiliyor.

Neyse ki, evde bulunan basit bir malzeme ile bu soruna pratik ve etkili bir çözüm var! Üstelik sadece 1 bardak ekleyerek...

KIRIŞMAYAN KETENLER İÇİN:

Keten giysilerinizin kolay kırışmasını önlemek için çamaşır makinenize ya da elde yıkama suyunuza 1 bardak beyaz sirke ekleyin.

Sirke, kumaşın liflerini yumuşatarak daha kolay şekil almasını sağlar ve kırışmasını büyük oranda önler.

Keten kıyafetlerinizi yıkamadan önce makineye atın. Yumuşatıcı gözüne 1 bardak beyaz sirke ekleyin.

Düşük ısıda ütülediğinizde kıyafetinizin çok daha kolay düzleştiğini göreceksiniz.