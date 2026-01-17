Galatasaray-Gaziantep FK maçı hangi kanalda, şifreli mi? 17 Ocak 2026 şifresiz CANLI İZLE...

- Galatasaray - Gaziantep FK maçı, 17 Ocak 2026'da saat 20.00'de başlayacak.
- Mücadele Bein Sports 1 kanalından şifreli olarak yayınlanacak.
- Galatasaray, ilk yarıda deplasmanda Gaziantep FK'yi 3-0 yenmişti.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında bugün Gaziantep FK'yi ağırlayacak.
RAMS Park'taki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.
Galatasaray, bu sezon ligin ilk haftasında karşılaştığı Gaziantep FK'yi deplasmanda 3-0 mağlup etti.
Sezondaki 17 maçta 6'şar galibiyet ile mağlubiyet ve 5 beraberliği bulunan Gaziantep FK ise 23 puanla 9. sırada yer alıyor.
Futbol severler ise maçı takip etmek üzere yayın bilgilerini araştırıyor. Bu kapsamda, "GS- GFK maçı hangi kanalda, şifreli mi?" gibi sorular gündeme geliyor.
İşte, maça dair yayın bilgileri...
17 OCAK 2026 GS-GFK MAÇI HANGİ KANALDA
Galatasaray ile Gaziantep FK arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1 kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.
Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerin
den şifreli olarak izlenebilmektedir.