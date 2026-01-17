Galatasaray-Gaziantep FK maçı hangi kanalda, şifreli mi? 17 Ocak 2026 şifresiz CANLI İZLE...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında bugün Gaziantep FK'yi ağırlayacak.

RAMS Park'taki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Galatasaray, bu sezon ligin ilk haftasında karşılaştığı Gaziantep FK'yi deplasmanda 3-0 mağlup etti.

Sezondaki 17 maçta 6'şar galibiyet ile mağlubiyet ve 5 beraberliği bulunan Gaziantep FK ise 23 puanla 9. sırada yer alıyor.

Futbol severler ise maçı takip etmek üzere yayın bilgilerini araştırıyor. Bu kapsamda, "GS- GFK maçı hangi kanalda, şifreli mi?" gibi sorular gündeme geliyor.

İşte, maça dair yayın bilgileri...

17 OCAK 2026 GS-GFK MAÇI HANGİ KANALDA

Galatasaray ile Gaziantep FK arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1 kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerin

den şifreli olarak izlenebilmektedir.