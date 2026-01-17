Abone ol: Google News

Galatasaray-Gaziantep FK maçı hangi kanalda, şifreli mi? 17 Ocak 2026 şifresiz CANLI İZLE...

17 Ocak 2026 Cumartesi günü oynanacak olan Galatasaray - Gaziantep FK futbol maçını takip etmek isteyenler, hangi kanalda ve şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak sorularına yanıt arıyor. İşte, mücadelenin detayları ve bilgiler...

Yayınlama Tarihi: 17.01.2026 11:30
  • Galatasaray - Gaziantep FK maçı, 17 Ocak 2026'da saat 20.00'de başlayacak.
  • Mücadele Bein Sports 1 kanalından şifreli olarak yayınlanacak.
  • Galatasaray, ilk yarıda deplasmanda Gaziantep FK'yi 3-0 yenmişti.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında bugün Gaziantep FK'yi ağırlayacak.

RAMS Park'taki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Galatasaray, bu sezon ligin ilk haftasında karşılaştığı Gaziantep FK'yi deplasmanda 3-0 mağlup etti.

Sezondaki 17 maçta 6'şar galibiyet ile mağlubiyet ve 5 beraberliği bulunan Gaziantep FK ise 23 puanla 9. sırada yer alıyor.

Futbol severler ise maçı takip etmek üzere yayın bilgilerini araştırıyor. Bu kapsamda, "GS- GFK maçı hangi kanalda, şifreli mi?" gibi sorular gündeme geliyor.

İşte, maça dair yayın bilgileri...

17 OCAK 2026 GS-GFK MAÇI HANGİ KANALDA

Galatasaray ile Gaziantep FK arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1 kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerin

den şifreli olarak izlenebilmektedir.

