1 Bitcoin kaç dolar? 19 Mart 2025 güncel Bitcoin fiyatı..

Hüseyin Topuz

Bitcoin, son dönemde dalgalı bir seyir izlemeye devam ediyor. Kripto piyasasıyla ilgilenenler günlük olarak Bitcoin fiyatını araştırıyor.

Bitcoin geçtiğimiz aylarda 100.000 doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Son haftalarda düşüş trendine giren Bitcoin'in fiyatı yatırımcılarının gündeminde yer alıyor.

Arama motorlarında en çok arananlar arasında ise "Bitcoin kaç dolar oldu?" ve "1 Bitcoin kaç TL?" şeklindeki sorular yer alıyor.

Peki, 19 Mart 2025 Çarşamba günü itibariyle Bitcoin ne kadar oldu? İşte güncel Bitcoin fiyatı...

Bitcoin kaç dolar?

19 Mart 2025 itibariyle 1 Bitcoin 83.193 Dolar seviyelerinden işlem görüyor.

Yani bir Bitcoin yaklaşık olarak 3,060,000 TL ediyor.