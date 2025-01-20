1 Bitcoin kaç dolar oldu? 20 Ocak 2025 güncel Bitcoin fiyatı..

Hüseyin Topuz

Kripto piyasasıyla ilgilenenler günlük olarak Bitcoin fiyatını araştırıyor.

Bitcoin'in son günlerde yükselişe geçmesi kripto piyasasına olan ilgiye yükseltti.

Bitcoin geçtiğimiz haftalarda 100.000 doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Arama motorlarında en çok arananlar arasında ise "Bitcoin kaç dolar oldu?" ve "1 Bitcoin kaç TL?" şeklindeki sorular yer alıyor.

Peki, 20 Ocak 2025 Pazartesi günü itibariyle Bitcoin ne kadar oldu? İşte güncel Bitcoin fiyatı...

Bitcoin kaç dolar?

20 Ocak 2025 itibariyle 1 Bitcoin 102.570 Dolar seviyelerinden işlem görüyor.

Yani bir Bitcoin yaklaşık olarak 3,696,150 TL ediyor.