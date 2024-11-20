1 dakika ovalayın, paslı bıçakları ayna gibi yapın...

Yağmur Dinç

Bıçaklar, mutfakların vazgeçilmez ve bir numaralı eşyasıdır. Ancak, zamanla kullanıma bağlı olarak pas tutabilir.

Metal malzemelerde uzun zamandan sonra oksitlenerek yüzeysel bir leke olarak izler meydana gelir. Bu görüntüden hoşlanmıyorsanız, temizlemek çok basit.

İki malzeme ile yeni alınmış gibi temizlensin.

İşte paslı bıçakları pırıl pırıl yapan o yöntem...

SOĞAN-PUDRA ŞEKERİ

Bir adet kuru soğanı soyun ve ortadan ikiye kesin. Üzerine pudra şekeri dökün.

Pudra şekerli soğanı, bıçağın üzerine sürterek ovalayın.

Her tarafını ovduktan sonra yıkayıp silin. Kısa sürede pasın çözüldüğünü göreceksiniz.